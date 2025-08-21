BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  GÜNCEL

Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...

Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...

Türkiye genelinde sayıları 55 bini bulan zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını düşürecek dev bir adım atılıyor. Yeni projeye göre her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak.

Abone ol

Yeni projeye göre her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri ortadan kalkacak. Fiyatlar tüm illerde sabit olacak.

Gıda enflasyonunda son dönemde yaşanan katılık sebebiyle ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni formüller gündeme geliyor. Yıllık gıda enflasyonunun yüzde 27,95 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi tüketicilerin alım gücünü zorlarken, fahiş fiyatlara karşı atılabilecek adımlar tartışılıyor. Gıda enflasyonuyla mücadelede başarı elde etmenin formülü olarak Cumhur Reyonu Projesi öne çıkıyor.

CUMHUR REYONU KÖŞESİ AÇILACAK

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

DEVLET DEPOLARI KURULACAK

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

150 TEMEL ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak. Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Havalimanında kutuda bulunmuştu goril yavrusu Zeytin'den haber var
Foto Galeri Havalimanında kutuda bulunmuştu goril yavrusu Zeytin'den haber var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho tur şansını değerlendirdi
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho tur şansını değerlendirdi
Tokat'ta deprem old AFAD büyüklüğünü açıkladı
Tokat'ta deprem old AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kayseri'de yolco otobüsü ağaçlara çarptı: 1 ölü 13 yaralı
Kayseri'de yolco otobüsü ağaçlara çarptı: 1 ölü 13 yaralı
İsrail’den Lübnan’a saldırı: 7 yaralı
İsrail’den Lübnan’a saldırı: 7 yaralı
Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho ile el sıkıştı
Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho ile el sıkıştı
Fenerbahçe, Benfica'yı elinden kaçırdı! Tur rövanşa kaldı
Fenerbahçe, Benfica'yı elinden kaçırdı! Tur rövanşa kaldı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti