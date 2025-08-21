Havalimanında kutuda bulunmuştu goril yavrusu Zeytin'den haber var

Zeytin'in sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda yankı oluşturduğuna işaret eden Çokçetin, uluslararası düzeyde, özellikle Birleşmiş Milletler ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin (CITES) Sekreteryası tarafından yakından izlendiğini belirtti.