Havalimanında kutuda bulunmuştu goril yavrusu Zeytin'den haber var
İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek bir kargonun içinde bulunan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusu "Zeytin", Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Nijerya'da doğal ortamına kavuşması için hazırlanıyor.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gorilla gorilla" cinsi yavru, cam odada gözetim altından çıkarak, hayvanat bahçesindeki doğal alanında bakıcılarıyla birlikte oyun oynuyor. Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekilerin ilgisini çeken goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.
DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin'in Nijerya'dan Tayland'a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu hatırlattı.
Zeytin'in sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda yankı oluşturduğuna işaret eden Çokçetin, uluslararası düzeyde, özellikle Birleşmiş Milletler ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin (CITES) Sekreteryası tarafından yakından izlendiğini belirtti.