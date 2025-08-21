BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  POLİTİKA

'Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı' iddiasına Ağar'dan yanıt

'Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı' iddiasına Ağar'dan yanıt

İçişleri ve Adalet eski Bakanlarından Mehmet Ağar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçişinde aracılık yaptığı iddiasını yalanladı.

Abone ol

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılması tartışılmaya devam ediyor.

Özgür Özel'in Çerçioğlu'na yönelik ağır suçlamaların ardından bir iddiayı  Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, gündeme getirdi. 

Uğuroğlu, yazısında Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçişinde aracılık yapan Mehmet Ağar olduğunu ileri süren yer bir gazete haberinin ayrıntılarına yer verdi.

Buna göre Ağar'ın himayesinde olduğu ileri sürülen Çerçioğlu, kendisiyle ilgili savcılıkta hazırlanan dosyadan korkup Ağar'a bildirdi. Ağar da aracılık yaparak Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinde rol oynadı.

Ağar: Hayal mahsulü

İddiayı Mehmet Ağar'a soran Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ağar'ın yanıtını yazısına taşıdı:

“Hiç alakası yok tam hayal mahsulü. Özlem Hanım’ın cezaevi ziyareti hariç geri kalan her şey tümüyle yalan. Ayrıca bir kere kendisi bir kere de eşiyle beniz ziyaret etti. Biz köşemizde siyaset dışında duruyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti...
Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti...
Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor?
Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor?
Özlem Çerçioğlu ile son görüşmede neler konuşuldu? Özgür Özel anlattı
Özlem Çerçioğlu ile son görüşmede neler konuşuldu? Özgür Özel anlattı
Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...
Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho tur şansını değerlendirdi
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho tur şansını değerlendirdi
Tokat'ta deprem old AFAD büyüklüğünü açıkladı
Tokat'ta deprem old AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kayseri'de yolco otobüsü ağaçlara çarptı: 1 ölü 13 yaralı
Kayseri'de yolco otobüsü ağaçlara çarptı: 1 ölü 13 yaralı