'Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı' iddiasına Ağar'dan yanıt

İçişleri ve Adalet eski Bakanlarından Mehmet Ağar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçişinde aracılık yaptığı iddiasını yalanladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılması tartışılmaya devam ediyor.

Özgür Özel'in Çerçioğlu'na yönelik ağır suçlamaların ardından bir iddiayı Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, gündeme getirdi.

Uğuroğlu, yazısında Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçişinde aracılık yapan Mehmet Ağar olduğunu ileri süren yer bir gazete haberinin ayrıntılarına yer verdi.

Buna göre Ağar'ın himayesinde olduğu ileri sürülen Çerçioğlu, kendisiyle ilgili savcılıkta hazırlanan dosyadan korkup Ağar'a bildirdi. Ağar da aracılık yaparak Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinde rol oynadı.

Ağar: Hayal mahsulü

İddiayı Mehmet Ağar'a soran Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ağar'ın yanıtını yazısına taşıdı: