Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti...

Kerem Aktürkoğlu dün akşam Benfica ve Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti. 26 yaşındaki futbolcu 77 dakika sahada kaldı. Saha kenarına çıkarken ki hareketi ise olay oldu...

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Benfica forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, hocasının görev vermesiyle maça ilk 11'de başladı.

Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti... - Resim: 0

MOURINHO İLE EL SIKIŞTI

Maçta oldukça iyi bir oyun sergileyen Kerem, karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alındı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem'e bu esnada destek gösterdi. Milli yıldız, oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesinde gittiği esnada kenarda yer alan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

