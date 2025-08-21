BIST 11.281
HABER /  SAĞLIK

Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor?

Kalça protezi ameliyatından sonra meydana gelen enfeksiyon nedeniyle şiddetli ağrılar çeken Zafer Aygün, Medipol Sağlık Grubu’nda uygulanan tek aşamalı cerrahi yöntemi ile ağrısız bir şekilde yeniden yürümeye başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy’un gerçekleştirdiği tek aşamalı protez ameliyatı ile kalça enfeksiyonu tedavi edilen Aygün, “Uzun zamandır ilk defa ağrısız yürüyorum. Hayata yeniden döndüm” dedi.

Tekirdağ Ergene'de yaşayan Zafer Aygün için iş kazası sonrası başlayan kalça ağrıları, dört yıl boyunca bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü. Farklı hastanelerde ameliyatlar geçirmesine rağmen, kalça protezi etrafındaki enfeksiyon ve protezdeki gevşeme nedeniyle yaşam kalitesi her geçen gün daha da düştü. Aygün, aradığı çözümü Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde buldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'un uyguladığı tek aşamalı kalça protezi değişimi yöntemiyle sağlığına kavuşarak hayatına kaldığı yerden devam etti.

Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor? - Resim: 0

“YILLAR SÜREN AĞRILARDAN SONRA İLK KEZ RAHAT YÜRÜYORUM”
Son yıllarda şiddetli ağrılarla geçen mücadelesini anlatan Aygün, “İlk ameliyatlarımda maalesef bazı sorunlar yaşandı. Ağrılarım hiç geçmedi. Kalça protezi ameliyatından sonra çıkık, sonra gevşeme ve enfeksiyon oluştu. Sürekli çare ararken İbrahim hoca ile tanıştım. Bana normalde 2 aşamalı olan bu ameliyatın tek seferde yapılabileceğini söyledi. Ameliyattan iki sonra yürümeye başladım. Şu an hiçbir ağrım yok. İlk defa ağrısız adım atmanın ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Bu ameliyat sayesinde sadece yürümek değil, hayata yeniden başlamak gibi bir şey yaşadım. Tüm ekibe teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PROTEZ ENFEKSİYONUNDAN TEK AMELİYATLA KURTULMAK
Tedavi süreci hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Hastamız daha önce protez ameliyatı olmuş ama protezin yerinden çıkması, ardından gevşeme ve çökme sorunları yaşamış. Bu komplikasyonlar üzerine ağrıları devam edince bize başvurdu. Enfeksiyon şüphesiyle yapılan ileri testlerde kalçada ayrıca enfeksiyon tespit ettik. Genelde bu tip durumlarda iki aşamalı cerrahi uygulanır. Bu yöntemde iki ameliyat yapılır. Protez çıkarıldıktan geçici olarak kalçaya çimento konur. İki ay sonra çimento çıkarılıp yeniden protez yerleştirilir. Ancak biz, Zafer beyin protez enfeksiyonunu ‘’Almanya’da geliştirilen tek aşamalı yöntemle tedavi ettik” dedi.

Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor? - Resim: 1

TEK AŞAMALI PROTEZ DEĞİŞİMİ NASIL UYGULANIYOR?
Prof Dr. Azboy sözlerine şöyle devam etti: “Önce enfekte protez çıkarıyor. Daha sonra mekanik debridman denilen yöntemle enfekte dokular etkili bir şekilde temizleniyor. Ardından kimyasal ajanlar kullanılarak iltihaplı bölge dezenfekte ediliyor. Yara geçici olarak kapatılıyor. Tüm setler ve malzemeler dışarı çıkarılıyor. Yeni setler açılıyor. Yeni protez aynı seansta hastaya yerleştiriliyor. Böylece tek ameliyatla hastanın enfeksiyonu tedavi edilmiş oluyor. Böylece hasta kısa sürede ayağa kalkabiliyor, hastanede yatış süresi kısalmış oluyor ve kalça fonksiyonlarını kısa sürede geri kazanıyor. Nitekim, Zafer Bey de ameliyat sonrası hızla yürümeye başladı ve hastaneden kendi aracına kullanarak taburcu oldu.”

“MULTİDİSİPLİNER TAKİP ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE KRİTİK”
Protez enfeksiyonlarının tedavisinde yalnızca cerrahinin yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Azboy,“Enfeksiyon uzmanları, mikrobiyoloji ve girişimsel radyoloji ile koordineli olarak çalışıyoruz. Hastanın tedavi sonrası dönemi de titizlikle takip ediliyor. Bu sayede kalıcı iyileşme sağlanabiliyor” diye konuştu.

