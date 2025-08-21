BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da saatler sonra mucize yaşandı! Batan teknede kaybolan 2 çocuk sağ bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da saatler sonra mucize yaşandı! Batan teknede kaybolan 2 çocuk sağ bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kayıp olarak aranan 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarıldı. Teknede bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzerek kurtulmuştu.

Abone ol

İlçede dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü.

Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Muğla'da saatler sonra mucize yaşandı! Batan teknede kaybolan 2 çocuk sağ bulundu - Resim: 0

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını söyledi.

Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor!
Foto Galeri İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasadaki yeni tehlike: Suriye çeyreği! Sakın almayın ayarı düşük, kuyumcular uyarıyor
Piyasadaki yeni tehlike: Suriye çeyreği! Sakın almayın ayarı düşük, kuyumcular uyarıyor
İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı! İvedilikle denilerek duyuruldu
İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı! İvedilikle denilerek duyuruldu
'Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı' iddiasına Ağar'dan yanıt
'Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı' iddiasına Ağar'dan yanıt
Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti...
Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esti! Jose Mourinho detayı dikkat çekti...
Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor?
Dört yıllık ağrılı yaşam tek ameliyatla bitti! Protez değişimi nasıl uygulanıyor?
Özlem Çerçioğlu ile son görüşmede neler konuşuldu? Özgür Özel anlattı
Özlem Çerçioğlu ile son görüşmede neler konuşuldu? Özgür Özel anlattı
Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...
Zincir marketlerde artan fiyatlara çözüm! Cumhur reyonu uygulaması geliyor...
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail itirafı
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
Trump'ın istifasını istediği FED üyesi Cook'tan yanıt
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
İBB'nin bisiklet mezarlığı görüntülendi İSBİKE projesi kabus oldu
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
Kazaya karışan Ferrari satıldı! Futbolcu satın aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda toplu sonuçlar