Koç'ların damadıyla evlenen Emine Alangoya servet hayati kurarken şok oldu

Koç ailesinin damadı İnan Kıraç'la evliliği iptal edilen Emine Alangoya servet hayati kurarken elindekilerden de olacak. İnan Kıraç evine dönerken Emine Alangoya hakkında işkence ve kişiyi alıkoyma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Abone ol

Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle evliliğin iptal edilmesinin ardından İnan Kıraç’ın eski eşi Emine Alangoya ve çalışanlarını zor günler bekliyor.

Soruşturma açıldı

Emine Alangoya hakkında demans hastalığı nedeniyle ayırt etme gücüne sahip olmayan İnan Kıraç’ı vesayet makamı ve vasilerin izin ve bilgisi dışında farklı zamanlarda karayoluyla şehir dışına çıkarmak, Kıraç’ın tedavisinde gerekli özeni göstermemek iddialarıyla soruşturma açıldı.

Eziyetle suçlanıyor

Soruşturma kapsamında Alangoya ve diğer şüphelilere “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” ve “eziyet” suçlamaları yöneltildi.

Hastaneden kaçırmışlardı

İnan Kıraç’ın 23 Mayıs 2025’te tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nden şüpheli Emine Alangoya’nın talimatıyla şüpheliler Barış Coşkun, Ali Şenol ve Kamil İpek tarafından kaçırılması iddiasına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması da bu dosya ile birleştirildi.

İpek Kıraç paylaşmıştı

Geçtiğimiz hafta İnan Kıraç kavgalı olduğu kızıyla barışmıştı. İpek Kıraç babasının tedavisinden sonra durumunun ne kadar kötü olduğunu fark ettiğini söylemişti.