Odeabank ve Yapı Kredi Portföy'den döviz bazlı yeni yatırım fonu

Odeabank, Yapı Kredi Portföy işbirliğiyle hayata geçirdiği Odeabank Dördüncü Serbest Döviz Özel Fonu (YDZ Fon) yatırımcılara sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, döviz birikimlerini değerlendirmek isteyen müşteriler için geliştirdiği YDZ Fon ile yeni bir yatırım seçeneği sunuyor.

Yapı Kredi Portföy işbirliğiyle hayata geçirilen YDZ Fon, yalnızca Odea mobil uygulaması ve Odeabank şubeleri üzerinden alınabiliyor. Dolar birikimlerini günlük olarak değerlendirmek isteyen yatırımcıları hedefleyen YDZ Fon, düşük risk düzeyiyle öne çıkıyor.

Süresiz yapısıyla zaman sınırlaması olmadan işlem yapılabilen fon, kısa sürede yatırımcı ilgisi kazanarak önemli bir büyüklüğe ulaştı. Fon kapsamında müşterilere düzenli piyasa analizleri ve performans raporları sunuluyor.

Sadece Odeabank portföyünde yer alan YDZ Fon, dijital altyapısı ve profesyonel danışmanlık desteğiyle de yatırımcılara kolaylık sağlıyor.

- 'Her bireye özel çözümlerle onları güçlendirmeyi amaçlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Kırmızı, Odeabank olarak yatırım odaklı bankacılık anlayışıyla müşterilere yalnızca finansal ürünler sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda onları bilinçlendirerek finansal kararlarını daha güçlü bir şekilde alabilmeleri için desteklediklerini belirtti.

Kırmızı, birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla müşterilere yenilikçi yatırım araçları ve esnek çözümler sunarak yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alacak stratejiler önerdiklerini vurgulayarak, 'Bizim için her yatırımcı farklıdır, bu yüzden her bireye özel çözümlerle onları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayata geçen yeni çalışmamızla birlikte özellikle döviz birimlerini değerlendirmek isteyen müşterilerimiz için ayrıcalıklı bir hizmet sunmuş olacağız.' ifadelerini kullandı.

'YDZ kodlu fonumuzda, yatırımcılarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz'

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker de son dönemde artan yatırımcı ilgisinin portföy yönetimi sektörünü oldukça hareketlendirdiğini aktardı.

Peker, bu nedenle Yapı Kredi Portföy olarak yenilikçi ürünleri yatırımcılarla buluşturmayı en öncelikli hedefleri olarak gördüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu hedef doğrultusunda da Odeabank ile stratejik bir işbirliği gerçekleştirdik ve fon dünyasında çeşitliliği artıracak yeni fonu yatırımcıların beğenisine sunduk. YDZ kodlu fonumuzda, tecrübeli ve uzman kadromuzla yatırımcılarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.'​​​​​​​

