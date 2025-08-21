Garanti BBVA Teknoloji'ye Datos Impacat Awards'tan ödül

Garanti BBVA Teknoloji, geliştirdiği Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli (Mule Account Fraud Score Model) ile Datos Impact Awards 2025'te "En İyi Finans Kurumu İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Teknoloji, geliştirdiği yapay zeka teknolojileriyle müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

Garanti BBVA Teknoloji, bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık riskini önlemeye yönelik geliştirdiği Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile Datos Impact Awards 2025'te "En İyi Finans Kurumu İnovasyonu" ödülünü kazandı.

Yapay zeka desteğiyle dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt ederek gerçek zamanlı risk skorları üreten bu yenilikçi model, geleneksel işlem bazlı takip yöntemlerinin ötesine geçerek müşteri profillerini analiz ediyor ve potansiyel "aracı hesap" davranışlarını tespit ediyor.

Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli, gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapabiliyor ve diğer finansal kurumlardan gelen şüpheli transferleri tespit ederek çapraz kurumsal koruma sağlıyor. Bu sayede, Garanti BBVA'nın yanı sıra tüm finans ekosistemi daha güvenli hale geliyor.

Dolandırıcılık amaçlı kullanılan hesapların tespitinde gelişme kaydedilmesini sağlayan ve meşru işlemlere kesintisiz devam imkanı sunan bu sistem, müşteri deneyimini ve güvenliğini ön planda tutarken, finansal suçların önlenmesinde sektörde yeni standartlar oluşturuyor.

"Dolandırıcılık risklerini en aza indiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, Garanti BBVA çatısı altında faaliyet gösteren Garanti BBVA Teknoloji'nin, veri analitiği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle bankacılığın geleceğini şekillendirecek öncü uygulamalar sunmayı hedefleyen çok değerli bir kurum olduğunu belirtti.

Kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarak, dolandırıcılık risklerini en aza indiren çözümler üretmek için ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Kuruöz, şunları kaydetti:

"Finansal suçlar her zamankinden daha sofistike hale gelirken, bu alandaki çalışmalar yalnızca bankalar için değil, müşteriler için de kritik bir fark yaratıyor. Geliştirdiğimiz Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimiz, dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı mücadelede etkinliği artırıyor, müşterilere sunduğumuz güvenliği güçlendiriyor."

Datos Impact Awards tarafından ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını aktaran Kuruöz, "Bu başarı, sadece teknolojiye yaptığımız yatırımların değil, ekip arkadaşlarımızın yaratıcılığının ve özverisinin de önemli bir yansıması. Tüm ekibimize teşekkür ediyor, bu ödülün finansal ekosistem ve müşterilerimiz için yaratacağı değerden mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.