Ümit Özat'tan Fenerbahçe iddiası: Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi
Fenerbahçe'nin tur şansını Portekiz'e bırakması sonrası eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi.Mourinho'nun oynattığı futbolu eleştiren Fenerbahçe'nin eski futbolcularından yorumcu Ümit Özat, "Takımı şampiyon yapmamayım köprüden aşağı atarım kendimi. Sana bu kadar iddialı söylüyorum." dedi.Abone ol
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile 0-0 berabere kalarak tur şansını ikinci maça bıraktı.
10 kişi kalan rakibine gol atamayan sarı lacivertli takımda Mourinho'ya eleştiri yağdı.
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan yorumcu Ümit Özat, Skyspor'da Mourinho'yu yerden yere vurdu.
Oyuncu tercihlerini ve saha içindeki taktikleri eleştiren Özat, şu iddialı açıklamayı yaptı:
"Hayatımda hiç ben olsam demedim. Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi. Yılmaz Vural pozisyonuna düşmem istemem ben ben ben demek istemem. Benden bugüne kadar laf hiç böyle duymadınız. 2011'den beri yorumculuk yapıyorum. Zaman zaman hocayık yaptım. Bir gün ben olsam ben demedim. Takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi. Sana bu kadar iddialı söylüyorum. Al bu takıma Uğurcan'ı. Bir tane alternatif Türk santrafor. Bu takım şampiyon olmasın bu takımla Japon kale oynarım. Yarı sahaya koyarım gol atan kaleye geçsin oynarım. Hiç o kadar da mütevazi olmam."