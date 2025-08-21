Quick Sigorta'dan Chery araç sahiplerine özel kasko

Quick Sigorta, Chery Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Chery marka araç kullanıcılarına yönelik özel bir kasko ürününü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Quick Chery Kasko" adıyla sunulan bu yeni geniş kasko ürünü, ferdi kaza, yangın, hırsızlık, dolu, yıldırım, sel ve su baskını gibi risklere karşı geniş teminatlar sağlıyor.

Ayrıca anahtar kaybı, yetkisiz kullanım ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluk gibi çeşitli ek riskler de poliçe kapsamında güvence altına alınıyor.

Sigortalı aracın kaza veya arıza nedeniyle yolda kalması durumunda, 30 bin liraya kadar çekici hizmeti yine kasko teminatları arasında yer alıyor.

Küçük ölçekli boya, kaporta veya döşeme hasarları ise anlaşmalı mini onarım servislerinde ücretsiz olarak giderilebiliyor. Ayrıca, poliçeye eklenebilen ikame araç hizmeti sayesinde, sigortalılar ihtiyaçlarına göre 7, 15 veya 30 gün süreyle yılda iki kez hizmetten faydalanabiliyor.

Quick Chery Kasko, sunduğu teminat yapısının yanı sıra hasar yönetimi kolaylığıyla da fark oluşturuyor. Poliçe sahipleri herhangi bir evrakla uğraşmadan, Chery'nin yetkili servislerinde yalnızca orijinal parçalar kullanılarak onarımlarını yaptırabiliyor. Bu süreç, Quick Sigorta'nın dijital altyapısı sayesinde hızlı, şeffaf ve zahmetsiz bir şekilde ilerliyor.

Ayrıca poliçe süresince hiç kaza yapılmaması halinde yüzde 30'dan yüzde 65'e kadar hasarsızlık indirimi kazanılabiliyor. Cam kırılması gibi tek seferlik hasarlarda dahi bu indirim bozulmadan korunabiliyor. Belirli meslek gruplarına ve dikkatli sürücülere özel çeşitli indirim avantajları da poliçeye entegre edilebiliyor.

Quick Chery Kasko, Chery Türkiye'nin yetkili satıcıları aracılığıyla kolayca satın alınabilirken aynı zamanda Quick Finans'ın araç kredisi ve uzun vadeli taksit imkanı tanıyan Poliçe Prim Kredisi kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, otomotiv sektörünün yükselen markalarından Chery ile gerçekleştirdikleri işbirliğini, bir ürün ortaklığının ötesinde değerlendirmek gerektiğini belirtti.

İşbirliğinin aynı zamanda müşteri deneyimini uçtan uca güvenli ve konforlu hale getiren bir çözümler bütünü olduğunu aktaran Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Quick Sigorta'nın dijital gücünü ve hızlı hizmet anlayışını, Chery araç kullanıcılarına özel geliştirdiğimiz bu ürünle bir araya getiriyoruz. Müşterilerimiz artık araç alımından itibaren hem sigorta teminatlarını hem de süreç yönetimini kolayca ve avantajlı şekilde planlayabilecek."