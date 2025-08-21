BIST 11.281
Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kazada ölenler var

Anadolu Ajansı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Baki Gülşen (19) idaresindeki 43 LT 276 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özhan'ın (82) kullandığı 43 AAV 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Gediz itfaiye ekibince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler Gülşen ve Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

