BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  EKONOMİ

Algün İnşaat "Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurma kararı aldı

Algün İnşaat "Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurma kararı aldı

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, sektördeki konut açığını kapatmak ve yeni konut üretimi için finansman ihtiyacı bulunduğunu, bu kapsamda da Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurma kararı aldıklarını belirtti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Algün, Türkiye'de yıllık yeni konut ihtiyacının 1 milyon civarında olduğunu ancak bunun, yaşanan deprem felaketlerinin ardından çok daha yukarılara çıktığını aktardı.

Ek olarak yaklaşık 6 milyon civarında dönüştürülmesi gereken riskli konut olduğunu ifade eden Algün, bu ihtiyaç ve talep karşısında yeterli bir konut arzından söz edemeyeceklerini, bunun nedenlerinin başında da yüksek maliyetler geldiğini belirtti.

Algün, GYF'lerin, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini bir havuzda toplayarak büyük ölçekli projelere finansman sağlayan bir sistem olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sektördeki konut açığını kapatmak, yeni konut üretimi yapmak için finansman ihtiyacı bulunuyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek için şirket olarak Gayrimenkul Yatırım Fonu kurma kararı aldık. Gayrimenkul sektöründe şeffaflık ve likiditeyi artıran bu model, hem konut arzını hızlandırır hem de sektöre güven kazandırır. GYF'lerin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, konut piyasasında sürdürülebilir bir finansman kaynağı oluşturmanın en etkili yollarından biri olacağına inanıyoruz."

Yüksek konut fiyatları nedeniyle konuta ulaşımda sorunlar olduğuna işaret eden Algün, yeni yapılan projelerin daha çok maliyet odaklı planlandığını ve yüksek fiyatlandığını aktardı.

Algün, "Arz tarafında, inşaat maliyetlerindeki artışlar yüksek fiyatlamanın en büyük nedeni olsa da döviz kuru dalgalanmaları, işçilik maliyetleri, arsa ve enerji fiyatları da bu artışın ana sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca, kentsel arazilerin kıt bir kaynak olması ve yatırım amacıyla boş tutulması da arsa kısıtını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek iddiasıyla ilgili açıklama
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" diyerek bomba ismi açıkladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" diyerek bomba ismi açıkladı
Quick Sigorta'dan Chery araç sahiplerine özel kasko
Quick Sigorta'dan Chery araç sahiplerine özel kasko
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı! Yatırımcısına yüzde 15 getiri sağladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı! Yatırımcısına yüzde 15 getiri sağladı
Hamile kadının iş başvurusu reddedildi! Şikayet etti şirkete ceza uygulandı
Hamile kadının iş başvurusu reddedildi! Şikayet etti şirkete ceza uygulandı
Akbank 2025'in ilk yarısında 116 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladı
Akbank 2025'in ilk yarısında 116 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladı
Garanti BBVA Teknoloji'ye Datos Impacat Awards'tan ödül
Garanti BBVA Teknoloji'ye Datos Impacat Awards'tan ödül
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı! İşlem yapılmayan 2 milyondan fazla hesap...
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı! İşlem yapılmayan 2 milyondan fazla hesap...
Ümit Özat'tan Fenerbahçe iddiası: Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi
Ümit Özat'tan Fenerbahçe iddiası: Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan kadından acı haber
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan kadından acı haber
Ankara'da barajların doluluk oranı ürkütücü! Susuz mu kalacak?
Ankara'da barajların doluluk oranı ürkütücü! Susuz mu kalacak?
Odeabank ve Yapı Kredi Portföy'den döviz bazlı yeni yatırım fonu
Odeabank ve Yapı Kredi Portföy'den döviz bazlı yeni yatırım fonu