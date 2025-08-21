Algün İnşaat "Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurma kararı aldı

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, sektördeki konut açığını kapatmak ve yeni konut üretimi için finansman ihtiyacı bulunduğunu, bu kapsamda da Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurma kararı aldıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Algün, Türkiye'de yıllık yeni konut ihtiyacının 1 milyon civarında olduğunu ancak bunun, yaşanan deprem felaketlerinin ardından çok daha yukarılara çıktığını aktardı.

Ek olarak yaklaşık 6 milyon civarında dönüştürülmesi gereken riskli konut olduğunu ifade eden Algün, bu ihtiyaç ve talep karşısında yeterli bir konut arzından söz edemeyeceklerini, bunun nedenlerinin başında da yüksek maliyetler geldiğini belirtti.

Algün, GYF'lerin, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini bir havuzda toplayarak büyük ölçekli projelere finansman sağlayan bir sistem olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sektördeki konut açığını kapatmak, yeni konut üretimi yapmak için finansman ihtiyacı bulunuyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek için şirket olarak Gayrimenkul Yatırım Fonu kurma kararı aldık. Gayrimenkul sektöründe şeffaflık ve likiditeyi artıran bu model, hem konut arzını hızlandırır hem de sektöre güven kazandırır. GYF'lerin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, konut piyasasında sürdürülebilir bir finansman kaynağı oluşturmanın en etkili yollarından biri olacağına inanıyoruz."

Yüksek konut fiyatları nedeniyle konuta ulaşımda sorunlar olduğuna işaret eden Algün, yeni yapılan projelerin daha çok maliyet odaklı planlandığını ve yüksek fiyatlandığını aktardı.

Algün, "Arz tarafında, inşaat maliyetlerindeki artışlar yüksek fiyatlamanın en büyük nedeni olsa da döviz kuru dalgalanmaları, işçilik maliyetleri, arsa ve enerji fiyatları da bu artışın ana sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca, kentsel arazilerin kıt bir kaynak olması ve yatırım amacıyla boş tutulması da arsa kısıtını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.