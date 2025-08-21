BIST 11.281
İsrail Gazze'yi tam işgale başladı! Türkiye İsrail gemilerini tümden yasakladı

TÜRKİYE İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişine yönelik tam kısıtlama getirdi. İsrail Gazze'yi tam işgale başlamıştı.

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

İSRAİL İŞGALE BAŞLADI FİLİSTİNLİLER TERK EDİYOR
İsrail ordusunun planlanan kara harekatının ilk aşamalarına başlamasının ardından, çok sayıda Filistinli Gazze Şehri'nden kaçmaya devam ediyor.
İsrail askerleri, günlerce süren yoğun bombardıman ve topçu ateşi sonrasında, bir milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı şehrin dış mahallelerinde bir üs kurdu. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, saldırının "kaçınılmaz olarak neden olacağı ölüm ve yıkımı önlemek" için acil ateşkes çağrısını yineledi. İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şehri'nin tamamını ele geçirme planını uygulamaya devam ediyor.

