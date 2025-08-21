BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  EKONOMİ

Eksim Holding, Brandon Hall'da üç uluslararası ödül aldı

Eksim Holding, Brandon Hall'da üç uluslararası ödül aldı

Enerji, gıda ve elektrik dağıtımı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Eksim Holding, bu yıl 30'uncusu düzenlenen dünyanın saygın insan kaynakları yönetimi ödül platformlarından Brandon Hall HCM Excellence Awards'ta üç ayrı kategoride ödül aldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Akademi Dijital Eğitim Platformu, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde "En İyi Öğrenme Deneyimi Platformu" kategorisinde altın ödül kazandı.

Mavi Yaka Performans Yönetim Modeli de şeffaf hedefleri, ölçülebilir geri bildirimleri ve adil prim sistemiyle "En İyi Performans Yönetimi" kategorisinde altınla ödüllendirildi.

Aday deneyimini merkeze alan değerlendirme yaklaşımı ise "En İyi Yetenek Kazanım Süreci" kategorisinde bronz ödülü getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, "Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen her adımı sürdürülebilir başarı vizyonumuzun parçası olarak görüyoruz. Bu ödüller, kapsayıcı ve dijital çözümlerimizin hem çalışanlarımız hem adaylarımız için somut değer ürettiğini gösteriyor. Emeği geçen tüm ekiplerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz, önümüzdeki dönemde ölçülebilir etkimizi daha da artırmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
Algün İnşaat "Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurma kararı aldı
Algün İnşaat "Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurma kararı aldı
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek iddiasıyla ilgili açıklama
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" diyerek bomba ismi açıkladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" diyerek bomba ismi açıkladı
Quick Sigorta'dan Chery araç sahiplerine özel kasko
Quick Sigorta'dan Chery araç sahiplerine özel kasko
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı! Yatırımcısına yüzde 15 getiri sağladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı! Yatırımcısına yüzde 15 getiri sağladı
Hamile kadının iş başvurusu reddedildi! Şikayet etti şirkete ceza uygulandı
Hamile kadının iş başvurusu reddedildi! Şikayet etti şirkete ceza uygulandı
Akbank 2025'in ilk yarısında 116 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladı
Akbank 2025'in ilk yarısında 116 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladı
Garanti BBVA Teknoloji'ye Datos Impacat Awards'tan ödül
Garanti BBVA Teknoloji'ye Datos Impacat Awards'tan ödül
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı! İşlem yapılmayan 2 milyondan fazla hesap...
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı! İşlem yapılmayan 2 milyondan fazla hesap...
Ümit Özat'tan Fenerbahçe iddiası: Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi
Ümit Özat'tan Fenerbahçe iddiası: Bu takımı şampiyon yapmayayım köprüden aşağı atarım kendimi
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan kadından acı haber
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan kadından acı haber