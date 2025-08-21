Fenerbahçe Meksikalı Edson Alverez'i transfer etti

Fenerbahçe, West Ham United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini alan Fenerbahçe, 8'inci transferini gerçekleştirdi. West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul'a geliyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek Edon Alvarez, daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi mukaveleye imza atacak.

22 MİLYONM EURO OPSİYON

Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları da giyen oyuncunun kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsyonu eklendiği öğrenildi.

25 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Alvarez, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. 2 bin 3 dakika sahada kalan yıldız orta saha, 1 asistlik skor katkısı yaptı.