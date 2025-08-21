Hindistan orta menzilli balistik füzeyi test etti Çin'in ortasına kadar ulaşıyor

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli "Agni-5" balistik füzesini başarıyla test etti.Abone ol
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, test atışının ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından yapıldığı duyuruldu.
Açıklamada, orta menzilli Agni-5 balistik füzesi denemesinin tüm operasyonel ve teknik parametreleri doğruladığı belirtildi.
Agni-5 balistik füzesinin operasyonel hale gelmesi durumunda Çin’in iç bölgelerine kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.