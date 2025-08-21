BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,64
ALTIN 4.400,92
DÜNYA

Hindistan orta menzilli balistik füzeyi test etti Çin'in ortasına kadar ulaşıyor

Hindistan orta menzilli balistik füzeyi test etti Çin'in ortasına kadar ulaşıyor

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli "Agni-5" balistik füzesini başarıyla test etti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, test atışının ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, orta menzilli Agni-5 balistik füzesi denemesinin tüm operasyonel ve teknik parametreleri doğruladığı belirtildi.

Agni-5 balistik füzesinin operasyonel hale gelmesi durumunda Çin’in iç bölgelerine kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

