Trabzon 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’a İstiklal Madalyası Teslim Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Bu madalya, yalnızca Trabzon’un değil, tüm milletimizin bağımsızlık yolunda ortaya koyduğu iradenin, cesaretin ve fedakârlığın sembolüdür.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Trabzon’a İstiklal Madalyası Teslim Töreni’nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında 101 yıl sonra, tarihin en onurlu sayfalarından birini yeniden canlandırmak ve kadim şehir Trabzon’un Milli Mücadele’deki eşsiz fedakârlığını taçlandırmak için bu anlamlı törende buluştuklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “Trabzon, tarih boyunca vatanına sadakatin, cesaretin ve fedakârlığın sembolü olmuştur.” ifadesini kullandı. Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde, düşman gemilerinin gölgesi Karadeniz’e vururken, Trabzon’un liman işçilerinin, denizcilerinin, kayıkçılarının, kadınlarının, gençlerinin ve yaşlılarının, bir milletin umudunu sırtlarında taşıdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Trabzon Limanı, yalnızca bir lojistik merkez değil, adeta bağımsızlık ateşinin harlandığı bir ocak olmuştur. İstanbul’dan gizlice yola çıkan silah ve cephane, gece gündüz demeden, fırtınalara meydan okuyarak Anadolu’nun bağrına, cephelere ulaştırılmıştır. Bu yiğit insanlar, sadece yük taşımamış; bir milletin istikbaline, özgürlüğüne ve onuruna omuz vermiştir.”

Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Rus işgalinin bıraktığı yıkımın, Trabzon’u adeta bir harabeye çevirdiğini belirten Uraloğlu, tüm bu yıkıma rağmen Trabzon’un umudunu ve direncini asla yitirmediğini söyleyerek “Trabzon Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti’nin kurucu başkanı ve İstikbâl gazetesi sahibi Faik Ahmet Barutçu’nun organize ettiği mitingler ve Ali Şükrü Bey’in keskin kalemi, işgalcilere karşı duruşuyla sadece Trabzon’un değil, tüm Anadolu’nun cesaretine ilham vermiştir.” diye konuştu.

“Bu Mücadelede, Trabzon’un Yiğit Evlatları Destan Yazmıştır”

Bakan Uraloğlu, 20 Ocak 1920’de Büyük Meydan’da düzenlenen ilk mitingin, işgalcilere karşı çekilen isyan bayrağı olduğunu dile getirerek “Trabzon’un sesi, İtilaf Devletleri’ne gönderilen protesto telgraflarıyla tüm dünyaya yankılanmıştır. Bu mücadelede, Trabzon’un yiğit evlatları destan yazmıştır. Vali Hamit Kapancı, Eyübzade Izzet, Nemlizade Sabri, Alaybeyzade Faik ve Arif Kadızade Recai… Trabzonlu valiler, bürokratlar, esnaf ve halk, tek yürek olmuş; cephede, limanda, mavnalarda, vatan için ter dökmüştür.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’in zorlu şartlarında, yokluk içinde varlık gösteren Trabzon Kayıkçılar Loncası’nın ise cepheye silah, mühimmat ve erzak taşıyarak Anadolu’nun direnişine hayat verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924’te Trabzon’a geldiğinde ‘Trabzon, fedakârlığın adıdır’ diyerek bu şehre hak ettiği değeri teslim etmiştir. İşte o gün, bu büyük Meclis, Trabzon Kayıkçılar Loncası’nın eşsiz hizmetlerini onurlandırmak için İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırmıştır. Bugün, 101 yıl sonra, TBMM arşivlerinde yapılan titiz çalışmalar ve Milli Savunma Bakanlığımızın onayıyla bu vefa borcu ödeniyor. Bu madalya, yalnızca Trabzon’un değil, tüm milletimizin bağımsızlık yolunda ortaya koyduğu iradenin, cesaretin ve fedakârlığın sembolüdür. Bu madalya, Trabzon’un gençlerine, geleceğine ve vatan sevgisini nesilden nesile taşıyan her bir Trabzonlu’ya aittir.”

Bakan Uraloğlu, “Bugün, geçmişten aldığımız ilhamla, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz, bölgede ve küresel arenada etkili, saygın ve örnek alınan bir devlet konumuna ulaşmıştır. Dün Trabzon’un yiğit insanları cepheye erzak ve mühimmat taşıyarak vatanın bağımsızlığına katkı sağladıysa, bugün de aynı inanç ve azimle ülkemizin gelişimine, güçlenmesine ve özgürlüğüne hizmet etmektedir.” şeklinde konuştu.

İstiklal Madalyası’nın Trabzon’a kazandırılması sürecinde büyük katkılar sunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, milletvekillerine, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’a ve ilgili tüm kurumlara teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Burada bizlerle bu tarihi ana ortak olan kıymetli misafirlerimize ve aziz Trabzon halkına teşekkür ediyorum. Trabzon, geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin en sağlam temellerinden ve sarsılmaz dayanaklarından biridir. Bu madalya, Trabzon’un yüreğinde ve ruhunda her zaman var olacak; milletimizin birlik, dayanışma ve özgürlük kararlılığını ebediyen yansıtacaktır.” dedi.