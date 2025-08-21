BIST 11.314
Reuters: Putin'in barış için Ukrayna'dan 4 talebi var

Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış için Ukrayna'dan NATO'dan vazgeçmesini, Donbas'ı vermesini, tarafsız kalmasını ve ülkesinde Batılı asker bulundurmamasını istedi.

Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası Trump, hemen sonrasında Beyaz Saray'da Ukrayna Zirvesi düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler ile bir araya gelen Trump'ın görüşmeleri dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi..

Merakla izlenen görüşmeler henüz sonuca bağlanmazken, barış görüşmelerine ilişkin Reuters'ın yayınladığı bir haber dikkat çekti.

PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 4 ŞARTI

Kremlin'in Putin'e yakın üst düzey kaynakları Reuters'e konuştu.

Kaynaklar Putin'in barış için Ukrayna'ya 4 şartı olduğunu söyledi.

Buna göre Putin; Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesini, NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesini, tarafsız kalmasını ve Batılı birlikleri ülke dışında tutmasını talep etti.

DONBAS'IN YÜZDE 88'İ RUSYA KONTROLÜNDE

Kaynaklara göre, Putin yeni teklifinde Ukrayna'nın Donbas'ın hala kontrol ettiği bölgelerinden tamamen çekilmesi talebine bağlı kaldı. Ancak buna karşılık Moskova'nın Zaporizhzhia ve Herson'daki mevcut cephe hatlarını durduracağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya, halihazırda Donbas'ın yaklaşık yüzde 88'ini ve Zaporijya ile Herson'un yüzde 73'ünü kontrol ediyor.

Kaynaklar, Moskova'nın olası bir anlaşmanın parçası olarak kontrol ettiği Ukrayna'nın Harkov, Sumi ve Dnipro bölgelerinin küçük kısımlarını da teslim etmeye istekli olduğunu söyledi.

"UKRAYNA NATO HAYALİNDEN VAZGEÇMELİ" VURGUSU

Putin de, Ukrayna'nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve ABD liderliğindeki askeri ittifaktan doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt vermesi, ayrıca Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve Ukrayna'da bir barış gücünün parçası olarak karada hiçbir Batılı askerin konuşlandırılmayacağına dair bir anlaşma yapılması yönündeki önceki taleplerine de bağlı kalıyor.

