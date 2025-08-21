BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,65
ALTIN 4.403,05
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran, Kamu Başdenetçisi Akarca ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Duran, Kamu Başdenetçisi Akarca ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle görüştü.

Duran, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Kamu Başdenetçisi Akarca'ya ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iletişim çalışmalarımızı güçlendirecek değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda etkin iletişim anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" planıyla 9 bin Filistinliyi öldürdü
İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" planıyla 9 bin Filistinliyi öldürdü
Netanyahu: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse bile Gazze'yi işgal edeceğiz
Netanyahu: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse bile Gazze'yi işgal edeceğiz
Trump: Ukrayna’nın Rusya karşısında kazanma şansı yok
Trump: Ukrayna’nın Rusya karşısında kazanma şansı yok
Reuters: Putin'in barış için Ukrayna'dan 4 talebi var
Reuters: Putin'in barış için Ukrayna'dan 4 talebi var
TİGEM, 58 tayın satışından 25 milyon lira gelir elde etti
TİGEM, 58 tayın satışından 25 milyon lira gelir elde etti
İngiltere ve 21 ülkeden İsrail'e sert tepki: Derhal geri alın
İngiltere ve 21 ülkeden İsrail'e sert tepki: Derhal geri alın
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi navigasyon problemi yaşıyor
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi navigasyon problemi yaşıyor
Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın açılacağına inanıyorum
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın açılacağına inanıyorum
Durum fena! Planlı su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Durum fena! Planlı su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını! Müdahale ediliyor
Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını! Müdahale ediliyor
İstanbul'da 1 yaşındaki Ali Asaf'ın başına gelen çok feci!
İstanbul'da 1 yaşındaki Ali Asaf'ın başına gelen çok feci!