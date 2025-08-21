Gazze’deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in kuzeydeki hastanelere verdiği sürgün emrine tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına sürgün emri vererek, 1 milyondan fazla insanı tedavi hakkından mahrum bıraktığı ve halkın hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları talimatını vermesinin ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in sistematik bir şekilde çökerttiği sağlık sisteminden geriye kalanların da yok edilmesini hedefleyen bu adımın reddedildiği ifade edildi.

Söz konusu planın uygulamaya konulması halinde 1 milyonu aşkın insanın tedavi hakkından mahrum edileceği, hasta ve yaralıların hayatının ciddi tehlike altına gireceği vurgulandı.

Sağlık hizmetlerinin tüm yasalarca güvence altına alınmış bir hak olarak herkese eşit şekilde sunulmasının önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası kurumlara "Gazze'de geriye kalan az sayıdaki hastanenin korunması ve hayat kurtarmak için gerekli maddelerin temin edilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürülmüştü.