Beşiktaş Konferans Ligi'nde 83'te yıkıldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport'a konuk oldu. Lozan kentinde bulunan La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica kaydederken Lausanne'ın golünü 83. dakikada Okoh attı.
Rövanş karşılaşmasını kazanan takım UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Lausanne Sport - Beşiktaş maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.
83'GOL! Lausanne, Okoh'un golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Okoh'un vuruşunda top ağlara gitti.
59'Rashica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Rafa Silva'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
49'Jurasek sol kanattan içeri ortaladı. Topu ceza sahasında savunma karşıladı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
45'GOOL! Beşiktaş, Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. Jurasek sol kanatta içeri ortaladı. Ceza sahasında Abaraham'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Rashica ağları havalandırdı.
37'Beyatt Lekoueiry orta sahada topu kaptı ve sol kanattan etkili geldi. Beyatt Lekoueiry'nin ortasını ise Emirhan engelledi.
20'Sow ceza sahası dışından gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top Ersin'de kaldı.
15'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
9'Sene'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Ersin çelmeyi başardı. Ersin'den dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Sene auta gönderdi.
6'Sol çaprazda topla buluşan Custodio uzaktan kaleyi yokladı. Custodio'nun vuruşunda top Orkun'dan döndü.
3'Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Jurasek içeri ortalamak istedi. Savunma'ya çarpan top kornere gitti.
İlk düdük geldi ve karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Lausanne Sport - Beşiktaş ilk 11'ler
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.
Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.