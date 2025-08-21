BIST 11.314
BM’den ABD’ye yaptırım tepkisi: Misillemeler durdurulsun

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi yargıç ve savcılara “İsrail aleyhindeki tutumları” nedeniyle uyguladığı ek yaptırımları kınayarak, “ABD’nin misillemeleri durdurulmalı” dedi ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'ABD'NİN ACIMASIZ MİSİLLEMELERİ DURDURULMALI'

ABD'nin, UCM yargıçlarına yönelik uyguladığı ek yaptırımları kınayan Türk, bu adımın, uluslararası toplumu onları korumak için önlemler almaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Türk, "ABD'nin, uluslararası kurumlara ve personeline yönelik misillemelerinin acımasızca yoğunlaşması durdurulmalı. Uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak görevlerini yerine getiren yargıç ve savcılara ulusal, bölgesel veya uluslararası düzeyde yaptırım uygulanması, hukukun üstünlüğüne bir saldırıdır ve adaleti zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARI KALDIRIN ÇAĞRISI

Yargıç ve savcıların yanı sıra BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Türk, ülkeleri ve diğer ilgili kuruluşları bu yaptırımları önlemeye ile bu kişileri korumaya davet etti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş ve şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda da 4 yargıç yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

