Netanyahu talimat vermişti! İsrail ateşkes için heyet göndermeyecek

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Gazze’ye saldırıların “İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması” talimatına rağmen, şu aşamada Doha veya Kahire’ye ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların "İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması” talimatı vermesine rağmen "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtildi.

'ŞU AŞAMADA GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN DOHA YA DA KAHİRE'YE HEYET GÖNDERİLMESİ PLANLANMIYOR'

Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise müzakerelerin yürütüleceği kent belirlendikten sonra Netanyahu'nun, heyetin gönderilmesi talimatını vereceği kaydedildi.

NETANYAHU SKANDAL AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere derhal başlanması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal hazırlıkları ile ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktarmıştı.

Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.