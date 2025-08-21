BIST 11.314
SPOR

Beyza Nur Akkuş'tan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya

Beyza Nur Akkuş'tan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Beyza Nur Akkuş, üçüncülük müsabakasında ise ABD'li rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

