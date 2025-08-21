AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesine ilişkin CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmesine dair açıklamada bulunarak 'Korkuyorum demedim, Özgür Özel doğruyu söylemiyor.' şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuştu.

Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: ''9 Nisan'da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik. ''

ÖZEL'E KORKUYORUM DEDİ Mİ?

''Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.''

ÖZEL ARKANDAYIM KORKMA DEDİ Mİ?

''Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi.''

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

'AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR."

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Çerçioğlu, buna rağmen şahsı ve ailesinin hedef alındığını belirtmişti.