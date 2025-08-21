BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in artan saldırıları nedeniyle Gazze’de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta gerçekleşen 17 bine yakın yeni göç ile birlikte 796 binin üzerine çıktığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin arttığını belirten Gross, 12-20 Ağustos arasında Gazze Şeridi genelinde 17 bine yakın yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini söyledi.

Gross, “Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor.” dedi.

Zorla yerinden edilmelerin yüzde 95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğine işaret eden Gross, İsrail'in saldırılarına karşı insanların kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya göç ettiğini belirtti.

Gross, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Gazze kenti ve çevresindeki bölgelere yönelik aralıksız İsrail bombardımanın siviller için yıkıcı sonuçlar doğurduğu ve çok sayıda sivil kaybın bulunduğu konusunda uyardığını da aktardı.

UNOCHA'nın 8 Ağustos'tan bu yana 50'den fazla konutun vurulduğu ve en az 87 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdiğini söyleyen Gross, İsrail’in ayrıca Filistinli sivil acil ekiplerinin yardım çağrılarına ulaşımını engellediğini belirtti.