ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verilirken, öğrencilerden güvenli yerlere sığınmaları istendi.

Pensilvanya eyaletinde yer alan Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 sularında verilen silahlı saldırgan alarmı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmalarını istedi.

Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek, kapıları kilitlediği belirtildi.

Sosyal medyada, saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.
Muhabir:Hakan Çopur

