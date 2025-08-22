Böbrek taşlarından korunmak mümkün Medipol'den uzman isim açıkladı

Kavurucu sıcaklar ve susuzluk, böbrek taşı riskini zirveye taşıyor. Peki, yaz aylarının bu ağrılı kabusundan korunmak mümkün mü? Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt’a göre çözüm basit: Yeterli sıvı, doğru beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı.

Kavurucu sıcaklar ve susuzluk, böbrek taşı riskini zirveye taşıyor. Peki, yaz aylarının bu ağrılı kabusundan korunmak mümkün mü? Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt’a göre çözüm basit: Yeterli sıvı, doğru beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı.

Kavurucu yaz sıcakları, sadece bunaltıcı etkisiyle değil, aynı zamanda sinsi bir tehlikeyle kapımızı çalan ve dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşları ile de hayatımızı etkiliyor. Artan sıvı kaybının bu kronik rahatsızlığa davetiye çıkardığını belirten Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, “Tedaviden önce asıl amaç taş oluşumunu en baştan engellemektir. Bunun en basit yolu ise yeterli sıvı alımından geçiyor” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ HASTALAR DİKKAT!

Genç yaşta taş hastalığı geçirenler, ailesinde böbrek taşı bulunanlar ve daha önce taş düşürmüş olanların yüksek risk grubunda olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, bu kişilerin her 5 yılda yaklaşık yüzde 50-60 oranında yeniden taş oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle kişiye özel değerlendirme ve tedavinin şart olduğunu söyledi.

KİŞİYE ÖZEL ANALİZLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Her hastanın 24 saatlik idrar analizlerinin yapılarak taş oluşumuna sebep olan maddelerin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Erkurt, “Eksik olan maddeler tamamlanıyor, fazla olanlar kısıtlanıyor ve bazı durumlarda ilaç desteği veriliyor. Bu sayede yüzde 80’e varan oranda yeni taş oluşumu engellenebiliyor” dedi.

EVDE ALINABİLECEK TEMEL ÖNLEMLER

Prof. Dr. Erkurt, hastaların evde uygulayabileceği genel önerileri şöyle sıraladı: “Günde en az 2,5 litre idrar oluşturacak kadar su içilmeli. Hayvansal protein tüketimi kilogram başına 0,85 gramla sınırlandırılmalı. Günlük tuz alımı 4 gramı geçmemeli. Kalsiyum alımı ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre ayarlanmalı. Bu kurallara dikkat edildiğinde taş oluşumu önemli ölçüde engellenebilir.”

DÜZENLİ EGZERSİZ ŞART

Sıvı alımı ve beslenmenin yanında düzenli egzersiz yapmanın da taş oluşumunu önlemede etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, “Günde en az bir saat, sırt terletecek tempolu yürüyüş yapılmalı” dedi. Prof. Erkurt, “Böbrek taşı hastalarının bu beş önemli öneriye uyması hayati önemde. Taşsız, sağlıklı günler diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.