Trump Washington'da güvenlik önlemlerini denetledi



ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetleyerek, kentte kısa zamanda suç oranlarını düşürmeyi başardıklarını söyledi.

Trump, Washington'ın güney bölgesinde bulunan Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, alınan güvenlik önlemleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini ifade etti.

"Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız." diyen Trump, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesinin ardından kısa zamanda suç oranlarını "ciddi oranda" düşürmeyi başardıklarını anlattı.

Kendisinin başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD'nin yeniden "saygı duyulan bir ülke" haline geldiğini savunan Trump, görüştüğü yabancı devlet başkanlarının kendisine sürekli bunu anlattığını söyledi.

Ayrıca Park Polisi'ne bağlı parklardaki çimlerin yenileneceğini vurgulayan Trump, "Bu dünyada kimse çimler konusunda benden daha fazla şey bilemez." diyerek, kendisine ait golf tesislerinden örnek verdi.

ABD Başkanı Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

Buna karşılık kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da konuyla ilgili açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımlamıştı.

