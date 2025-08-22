İmamoğlu iddiasında haklı çıkan İsmet Özçelik 1 ay sonra yeniden yazdı

CHP'de imamoğlu defterinin kapandığını yazarak CHP'lilerin tepkisini çeken İsmet Özçelik, 1 ay sonra yeniden yazdı. İmamoğlu'nun başka adayı destekleyebileceğinin işaretini verdiğine dikkat çeken Özçelik, "Tekrar söyleyeyim. İmamoğlu’nun adaylığı… İlk seçimde çok zor." ifadelerini kullandı.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in bir ay önce Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını belirttiği yazı CHP'lilerin tepkisini çekti.

Hakkında verilen siyasi yasak, diploma davası ve devam eden soruşturmalar nedeniyle aday olamacağını savunan Özçelik, 1 ay sonra konuya ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

"İmamoğlu ne dediysem o" başlıklı yazısında Özçelik, bu süre içinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları açıklamalara yer verdi. Haklı çıktığını savunan Özçelik, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Önce Özgür Özel T24’e konuştu:

“İmamoğlu’nun aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönülüp bakılır kim kazanacak, en doğru aday kim? Kimle kazanılıyor? Başka bir karar vermek gerekirse o kararı birlik beraberlik halinde veririz.”

Sonra Sözcü TV’de açıklama yaptı:

“Adayı değiştirecek olursak seçimi kim alacaksa onu aday yaparız.”

İMAMOĞLU

Arkasından İmamoğlu açıklama yaptı.

Başka bir adayı destekleyebileceği işaretini verdi.

“Gerçekçi” olmak gerektiğini vurguladı.

Özetle şöyle dedi:

“Tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar.”

Durum bu. Taşlar yerine oturuyor.

Tekrar söyleyeyim.

İmamoğlu’nun adaylığı…

İlk seçimde çok zor.

Sonrası için şimdiden bir şey diyemem.

Türkiye Batı’nın kontrolüne girmezse olamaz."