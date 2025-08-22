İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Aziz İhsan Aktaş dahil 4 ismin ev hapsi kaldırıldı

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

İBB’ye yönelik soruşturmada Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle ev hapsi kararı verilmişti. Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Mahkeme, Aktaş’a uygulanan ev hapsi tedbirini kaldırdı.

Detayları Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir şöyle aktardı:

"Hem Aziz İhsan Aktaş hem de İBB yolsuzluk kapsamında yani 2 farklı soruşturma kapsamında verilen ev hapsi kararları kaldırıldı. İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, ve Alican Abacı'nın da ev hapsi kaldırıldı.