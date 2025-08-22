BIST 11.332
DOLAR 41,01
EURO 47,66
ALTIN 4.386,53
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Aziz İhsan Aktaş dahil 4 ismin ev hapsi kaldırıldı

İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Aziz İhsan Aktaş dahil 4 ismin ev hapsi kaldırıldı

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

Abone ol

İBB’ye yönelik soruşturmada Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle ev hapsi kararı verilmişti. Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Mahkeme, Aktaş’a uygulanan ev hapsi tedbirini kaldırdı.

Detayları Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir şöyle aktardı:

"Hem Aziz İhsan Aktaş hem de İBB yolsuzluk kapsamında yani 2 farklı soruşturma kapsamında verilen ev hapsi kararları kaldırıldı. İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, ve Alican Abacı'nın da ev hapsi kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor!
Foto Galeri İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yazın Serinliğini Evinize Taşıyın: Dreame Hava Temizleyici ile Ferah Bir Nefes
Yazın Serinliğini Evinize Taşıyın: Dreame Hava Temizleyici ile Ferah Bir Nefes
Mardin'de bir kadın evinde ölü bulundu
Mardin'de bir kadın evinde ölü bulundu
AK Parti'nin acı günü! Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti
AK Parti'nin acı günü! Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti
Trump Washington'da güvenlik önlemlerini denetledi
Trump Washington'da güvenlik önlemlerini denetledi
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk turu rövanşa bıraktı
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk turu rövanşa bıraktı
Böbrek taşlarından korunmak mümkün Medipol'den uzman isim açıkladı
Böbrek taşlarından korunmak mümkün Medipol'den uzman isim açıkladı
Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem limanları boşaltın talimatı
Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem limanları boşaltın talimatı
UEFA Avrupa Liği play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
UEFA Avrupa Liği play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı
ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü
Brezilya'dan Talisca için resmi teklif
Brezilya'dan Talisca için resmi teklif
Netanyahu talimat vermişti! İsrail ateşkes için heyet göndermeyecek
Netanyahu talimat vermişti! İsrail ateşkes için heyet göndermeyecek