Su kesintisi saatleri değişti 5 günde birdi bugünden itibaren 3 günde 1 olacak

İZMİR mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı ile kavrulurken bir de su kesintileri ile perişan halde. Gelen son haber de iyi değil. Merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri, bugünden itibaren 3 günde bir yapılacak.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. 5 günde bir yapılan kesintiler artık 3 günde bir olacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir.

KESİNTİLER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

İŞTE YENİ KESİNTİ PLANI

Bölge-1: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi

Kesinti Zamanı:

22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası

28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası

31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri

Bölge-2: Bornova, Buca, Karabağlar ve çevresi

Kesinti Zamanı:

23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

BORNOVA: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

BAYRAKLI: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri

BUCA: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri

KARABAĞLAR: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

GAZİEMİR: Emrez mahallesi (kısmen)

Bölge-3: Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Yeşilyurt ve çevresi

Kesinti Zamanı:

24.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 25.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

27.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 28.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası

30.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 31.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

02.09.2025 Salı saat 23:00 ile 03.09.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

KARABAĞLAR: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri

KONAK: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri

BORNOVA: Çamkule mahallesi (kısmen)

BUCA: Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahallesi

BALÇOVA: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

NARLIDERE: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri

GÜZELBAHÇE: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri