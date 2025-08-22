Oyuncu Ufuk Bayraktar İstanbul'da iş yeri basıp para istedi işte o haraç videosu

İfadeleri ortaya çıktı

İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın tekrar meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ufuk Bayraktar, ‘Birden fazla kişi ile yağma’ suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar'ın, bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü daha sonra da kavga ettikleri anlar yer alıyor.