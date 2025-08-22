Oyuncu Ufuk Bayraktar İstanbul'da iş yeri basıp para istedi işte o haraç videosu
İSTANBUL Beyoğlu'nda çekilen haraç videosu şoke etti. Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Bayraktar, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HAFTADA 25 BİN HARAÇ İSTEDİ
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi.
HARAÇTA İNDİRİM BİLE YAPMIŞ
Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Ufuk Bayraktar'ın restorantı bastığı anların videosu da ortaya çıktı. UFUK BAYRAKTAR VİDEO İÇİN TIKLAYIN
İfadeleri ortaya çıktı
İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın tekrar meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ufuk Bayraktar, ‘Birden fazla kişi ile yağma’ suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar'ın, bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü daha sonra da kavga ettikleri anlar yer alıyor.