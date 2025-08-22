OPET istasyonlarında Yapı Kredi kartı sahiplerine kolaylık

OPET ve Yapı Kredi'nin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) dahil şirketler Yapı Kredi Mobil üzerinden araç bilgilerini ekledikten sonra OPET istasyonlarında yapılacak akaryakıt harcamalarını Yapı Kredi kartlarıyla otomatik ödeyebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bankacılık sektöründe ilk olan sistem sayesinde, sürücüler manuel ödeme işlemiyle uğraşmadan, OPET istasyonlarında yakıt alımını hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilecek.

Ayrıca bu şekilde ödeme yapan Yapı Kredililer, OPET ve Yapı Kredi’nin sunduğu avantajlar kapsamında lansmana özel akaryakıt alımlarında yüzde 5 indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, UTTS süreçlerinde yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümleriyle sektörde öne çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akaryakıt sektörünü 'ilk'ler ve 'tek'lerle buluşturan bir marka olarak dijitalleşme alanında attığımız her adımda, müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve iş ortaklarımıza değer katmayı hedefliyoruz. UTTS dönüşüm sürecinde müşterilerimizi bilgilendirmeye ve ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Dijital montaj randevu sisteminden, OPET güvencesinde montaja ve sonrasında da avantajlı ürünlerin seçimine kadar birçok hizmetimiz bulunuyor. Yapı Kredi ile hayata geçirdiğimiz bu yenilikçi sistem sayesinde de UTTS kullanıcıları OPET istasyonlarında hem zamandan tasarruf edecek hem de ödeme süreçlerinde büyük kolaylık yaşayacak. Amacımız, operasyonel verimliliği artırırken, teknolojiyi insan odaklı çözümlere dönüştürmek. Dijital dönüşüm vizyonumuzu gösteren bir adım olan bu iş birliğinin müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken, sektörde yeni bir standart oluşturacağına inanıyoruz."

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de UTTS Akaryakıt Ödemeleri'nin operasyonel verimliliği artırdığını ve şirketlere dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir destek sağladığını belirterek, "Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağa alarak çözümler geliştiriyor, sektörümüze öncülük edecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda OPET ile stratejik bir iş birliğine imza attık. İş birliğimiz neticesinde UTTS'ye dahil şirketlerin Yapı Kredi Mobil üzerinden yapacağı kayıt sonrasında, OPET istasyonlarında yapacakları akaryakıt harcamaları otomatik tahsil edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Ülgen, bu yenilikle yakıt alım süreci kısalırken, ödeme işlemi anında tamamlandığı için zamandan da tasarruf edileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca kredi kartı üzerinden yapılan otomatik tahsilat ile firmaların finansal işlemleri de kolaylaşacak. Tüm bunlara ek olarak firmalar, araç filolarının yakıt harcamalarını tek noktadan kontrol edebilecek. Ödeme sistemleri alanında müşterilerimize sunduğumuz dijital ayrıcalıklarla önümüzdeki dönemde de Türkiye’de ödeme sistemlerinin geleceğini şekillendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."