HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Anadolu Ajansı
Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı.

Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi.

Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

