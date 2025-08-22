Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması: "İzin vermeyeceğiz"

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz'a dair konuştu.

Abone ol

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barış Alper konusuna değinen Özbek "Barış bizim sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Başkan olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim" dedi.

Özbek şunları kaydetti:

"Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane'yi transfer ettik.

Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor."

İdmanlara çıkmadığı iddiası

Özbek, Alper'in idmanlara çıkmadığı iddiasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün neler oldu bugün rapor alacağım. Barış bizim sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Başkan olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim."

"İzin vermeyeceğiz"

Özbek, "Sizden net bir cevap bekliyoruz" diyen gazeteciye "Benim söylediğimden sen ne anladın?" diye sordu. Gazeteci ise "Barış Alper'in satışına izin vermeyeceksiniz" deyince Özbek "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.