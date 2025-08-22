Garanti BBVA'dan KOBİ'lerin başarısına ortak olacak yeni hizmet

Garanti BBVA, KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hayata geçirdiği "KOBİ Bankacım Yanımda" hizmetini tanıttı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, KOBİ'lerin yanında olmaya, iş süreçlerine hız ve verimlilik kazandırarak onları geleceğe taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bankanın bu kapsamda hayata geçirdiği KOBİ Bankacım Yanımda, tüzel nitelikli KOBİ müşteriler için yenilikçi bir hizmet olma özelliği taşıyor.

Yenilik ile dijital eğilimi yüksek KOBİ'ler, yerlerinden ayrılmadan tüm finansal işlemlerini hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla gerçekleştirebiliyor.

Alanında uzman müşteri ilişkileri yöneticileriyle çalışan işletmeler, finansal ihtiyaçlarına özel çözümlerle desteklenirken, böylece KOBİ'lerin operasyonel iş yükü azalıyor, verimlilikleri artıyor.

Teknoloji ile insan odağının örnek bir kombinasyonu olan yeni nesil hizmet modelinde KOBİ'lere "ilişki bankacılığı hizmeti" sağlanıyor.

KOBİ Bankacım Yanımda hizmeti, dijital dönüşüme katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirlik ve insan odaklı dijitalleşmenin örneği olma niteliği taşıyor.

"KOBİ'ler finansal ihtiyaçlarını tek kanaldan karşılayabiliyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KOBİ Bankacım Yanımda hizmetiyle müşterilerinin bankacılık işlemlerini, dijital kanalları üzerinden hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş şekliyle yapmalarını sağladıklarını belirtti.

Kaya, KOBİ'lerin artık alanında uzman müşteri ilişkileri yöneticilerine şubeye gitmeden kolayca erişebildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler finansal ihtiyaçlarını proaktif şekilde tek kanaldan kolaylıkla karşılayabiliyorlar. Yenilikçi hizmetimizle, Türkiye'de tüzel nitelikli KOBİ'lere uçtan uca uzaktan ilişki bankacılığı hizmeti sunabilen banka olmaktan ötürü mutluyuz ve KOBİ'lerin başarısına eşlik eden bir iş ortağı olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal