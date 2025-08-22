TFF Nesine 2. Lig ve 3. Lig 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu futbol maçları Bi Kanal'da

Türk futbolunun heyecanı artık daha geniş kitlelere ulaşıyor! Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig ve 3. Lig 2025-2026 ve 2026–2027 sezonu futbol karşılaşmaları Bi Kanal ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

Türk futbolunun temel taşlarından olan 2. Lig ve 3. Lig, Anadolu’nun dört bir yanında yetişen yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu sezon, taraftarlar hem kendi şehirlerinin takımlarını destekleme hem de futbolun yükselen yıldızlarını keşfetme şansına sahip olacak.

Bi Kanal, tüm bu mücadeleleri canlı yayınlarla ekranlara taşıyarak futbol coşkusunu milyonlara ulaştıracak.

Bi Kanal Türkiye genelinde hem uydu, hem de dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor:

TÜRKSAT HD: 11425 V (Sembol: 30000 – TKGS: 54)

TÜRKSAT SD: 12265 V (Sembol: 27500 – TKGS: 291)

Digitürk: 71. Kanal

D-Smart: 100. Kanal





CANLI YAYINLAR VE ÖZEL PROGRAMLAR

Bi Kanal, yalnızca maçları ekrana getirmekle kalmayacak; öncesinde ve sonrasında özel analiz programları, teknik yorumlar ve futbolcularla röportajlarla izleyicilere zengin ve benzersiz bir futbol deneyimi sunacak. Taraftarlar, takımlarının her anını detaylıca takip edebilecek.

FUTBOLUN GELECEĞİ EKRANDA

Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarının Bİ Kanal’da olması, genç oyuncuların daha geniş kitlelerce izlenmesine ve Türk futboluna yeni değerler kazandırılmasına önemli bir fırsat oluşturacak.

Türkiye 2. Lig ve 3. Lig 2025-2026 sezonunun tüm heyecanı, canlı yayınlarla sadece Bİ Kanal’da!

ANADOLU BENİM!

“Anadolu Benim!” Sloganı ile yayınların tüm gönül coğrafyamızda yayınlanması öngörülüyor. Dünyanın farklı yerlerinden vatandaşlarımız, memleketinin takımını, hayatı boyunca aidiyet duyduğu desteklediği renklerin maçlarını ücretsiz izleyebilecek!



HEDEF HAFTADA MİNİMUM 40 CANLI MAÇ

Bi Kanal Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Öngen, hedeflerinin bi kanal ve ortak spor yayıncılığı ile haftada minimum 40 maç yayınlamak olduğunu, izleyiciyi Futbola doyuracaklarını ifade etti.