Zengezur Koridoru ile Azerbaycan'a bağlanıyoruz! Kars - Dilucu temeli atıldı 2029'da bitecek

TÜRKİYE ile Azerbaycan'ın büyük hayali gerçek oluyor. Zengezur koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan kesintisiz bir demiryolu bağlantısına sahip olacak. Zengezur Koridoru'nun Türkiye ayağı olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli bugün atıldı. Temel atma töreninde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.Zengezur koridoru en istikrarlı bağlantı olacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Zengezur Koridoru'nun kapısını sonuna kadar açıp Güney Kafkasya'da barış ve refah dolu yeni bir dönem başlatacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının yapım çalışmalarını başlatmanın tarifsiz heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

5.5 milyon yolcu 15 milyon ton yük taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:

-Yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak.

-"Elbette Türk insanımızın merak ettiği 'başladınız da ne zaman bitireceksiniz' sorusu. Biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz her işi bitirdik. Burada da dış kredisini temin ettik.

-2,4 milyar avroluk bir projeden bahsediyoruz. Bu finansmanı da temin ettik. Önümüzde hiçbir engel yok ve gerekli koordinasyonları sağladık. Bu proje, inşallah 4-5 yıl gibi bir süre içinde bitecek. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.



Zengezur koridoru en istikrarlı bağlantı olacak



-Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini attığımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir.

- Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek. -Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak.

Türkiye kalkınmanın üssü olacak

-Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor.

Dualarla temel atıldı

Temel atma törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz katıldı. Konuşmanın ardından Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı dua ile protokol, temel atma butonuna bastı. Bakan Uraloğlu, demir yolunun temelini atan işçileri telsizle bağlanarak selamladı.