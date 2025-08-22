Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Bugün bir kadın daha ölü bulununca...
MARDİN'den gelen ölüm haberleri şaşkına çevirdi. Merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. İki kardeşin 10 gün önce öldüğü belirlenirken, aynı ilçede 60 yaşında bir kadın daha evinde ölü bulundu. Esrarengiz ölümlerin bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki kız kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından; başka bir mahallede bir kadının daha evinde cansız bedenine ulaşıldı. Tüyler ürperten olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İKİ KIZ KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU
Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.
Kardeşler 10 gün önce hayatını kaybetmiş
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.