Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu! Edson Álvarez nasıl bir oyuncu işte mazisi

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını futbolcunun İstanbul’a geleceğini açıkladı. Edson Álvarez, Meksika Millî Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden biri. İlk kez 2017 yılında millî formayı giyen futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Hem orta saha direnci hem de defansif özellikleriyle millî takımda düzenli olarak görev almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ailesiyle Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Alvarez'i Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen oyuncu, açıklama yapmadan özel araçla terminalden ayrıldı.

Nasıl bir oyuncu istatistikleri nasıl?

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca 359 maçta görev aldı. Bu süreçte 20 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan Alvarez, hem savunmadaki sertliği hem de orta sahadaki istikrarıyla tanınıyor.

Edson Alverez kimdir mazisi?

Edson Omar Álvarez Velázquez, 24 Ekim 1997’de Meksika’da dünyaya geldi. Futbola altyapıda başlayan Álvarez, profesyonel kariyerine 2016 yılında Club América formasıyla adım attı. Burada sergilediği performansla dikkat çekerek kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

2019 yazında Hollanda ekibi Ajax, Edson Álvarez’i kadrosuna kattı. Ajax’ta hem orta saha hem de savunma hattında forma giyebilen Álvarez, istikrarlı performansıyla öne çıktı. Hollanda’da geçirdiği dört sezonda hem Eredivisie şampiyonlukları hem de uluslararası tecrübeler kazandı.

2023 yazında İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, Álvarez’i transfer ederek kadrosuna kattı. Burada da kısa sürede takımın merkez orta sahada güven veren isimlerinden biri haline geldi.

