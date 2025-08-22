BIST 11.334
Ahmet Çakar kovuldu! “Hakkımı helal etmiyorum" diyerek duyurdu

Ahmet Çakar kovuldu! "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek duyurdu

Spor yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldı. Çakar, “Hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldığını açıkladı. Çakar, ayrılık sebebinin kanal sahibinin isteği olduğunu açıkladı.

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar kovuldu! “Hakkımı helal etmiyorum" diyerek duyurdu - Resim: 0

