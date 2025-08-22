Ronaldo gizlice imzalattı! Evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı...
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen hafta yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile nişanlandığını duyurdu. Milyon dolarlık yüzüğün ardından ortaya çıkan iddialara göre çift, olası bir ayrılık için aylık 114 bin dolar nafaka içeren evlilik öncesi sözleşme imzaladı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile nişanlandıklarını açıklamış ve evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.Rodriguez, devasa pırlanta yüzüğünü Instagram'da paylaşarak, gönderisine şu notu düşmüştü, "Evet. Bu hayatımda da, diğer tüm hayatlarımda da."
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ronaldo bu yüzük için yaklaşık 5 milyon dolar ödedi. Mücevher uzmanları, yüzüğün büyüklüğünü ve kalitesini "daha önce görülmemiş" olarak değerlendirdi.
EVLENMEDEN ÖNCE ANLAŞMA YAPTILAR
Portekiz basınında yer alan iddialara göre, çift evlenmeden önce mal paylaşımı ve nafaka şartlarını belirleyen bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre, eğer çift boşanırsa Georgina Rodriguez'e ömür boyu her ay 114 bin dolar ödenecek.Ayrıca, Ronaldo'nun Madrid'deki La Finca bölgesinde bulunan, değeri 5,6 milyon doları aşan lüks villasının mülkiyeti de Rodriguez'e geçecek.
Bu anlaşmanın, çiftin ilk ortak çocukları Alana Martina dünyaya geldikten kısa süre sonra imzalandığı iddia ediliyor. Martina, 12 Kasım 2017'de doğmuştu.