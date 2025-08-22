Ronaldo gizlice imzalattı! Evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı...

EVLENMEDEN ÖNCE ANLAŞMA YAPTILAR

Portekiz basınında yer alan iddialara göre, çift evlenmeden önce mal paylaşımı ve nafaka şartlarını belirleyen bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre, eğer çift boşanırsa Georgina Rodriguez'e ömür boyu her ay 114 bin dolar ödenecek.Ayrıca, Ronaldo'nun Madrid'deki La Finca bölgesinde bulunan, değeri 5,6 milyon doları aşan lüks villasının mülkiyeti de Rodriguez'e geçecek.