Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı

İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ebru Gündeş’in eşi iş insanı Murat Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Özdemir, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi iş insanı Murat Özdemir, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Selahattin Yılmaz tutuklanmıştı

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Selahattin Yılmaz ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İlk eşi Reza Zarrab da tutuklanmış

Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Rıza Zarrab da 2016’da ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından itirafçı olmuştu.

Murat Özdemir ne iş yapıyor?

Murat Özdemir 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Murat Osman Özdemir'dir. Murat Özdemir, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde mesleki kariyerine adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde yönetici pozisyona geldi.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu var

Murat Özdemir bugüne dek 3 evlilik yaptı. İlk evliliğinden 2 çocuğu oldu. İkinci evliliği, 2002 Best Model güzeli Selin Kabaklı ile yapmıştı. Bu evlilikten 1 çocuğu dünyaya geldi ve 2022’de sona erdi.

Murat Özdemir'in Dubai'de Ebru Gündeş ile evlendiğini öğrenen Selin Kabaklı "Kandırıldığını ve aldatıldığını belirterek "Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" demişti.

EVLİLİKLERİNİ GİZLEMİŞLERDİ

Murat Özdemir ikinci eşini boşadıktan sonra Şubat 2024’te gizlice şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti.

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.