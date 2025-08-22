İnan Güney tutuklanmıştı! Beyoğlu'na başkan vekili bakın kim seçildi

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi için seçim tamamlandı. CHP adayı avukat Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçildi. Seçim gergin bir havada geçti ve başkan vekili ancak 4. turda seçilebildi.

İSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB operasyonları kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İnan Güney'i İçişleri Bakanlığı da görevden almıştı. İnan Güney'in yerine bugün Beyoğlu Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 4. turda kazandı.

Adaylar ve meclis dağılımı

CHP Grubu’nun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu, AKP Grubu'nun adayı ise Süleyman Baba oldu. Beyoğlu Belediye Meclisi'nde CHP'nin 17, AKP'nin 11, MHP'nin 2 ve bir de bağımsız üye bulunuyor.

Gergin geçen seçim dördüncü tura kadar sürdü. Seçimi 16 oy alan CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. Yeni başkan vekili şunları söyledi