Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 39'uncu yılında 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

