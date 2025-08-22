BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,12
ALTIN 4.446,41
HABER /  DÜNYA

Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz

Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin, "Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Piyasalar çöküyor mu? Powell "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı
Piyasalar çöküyor mu? Powell "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı
İnan Güney tutuklanmıştı! Beyoğlu'na başkan vekili bakın kim seçildi
İnan Güney tutuklanmıştı! Beyoğlu'na başkan vekili bakın kim seçildi
Ayrılık iddiaları gündemi sallamıştı! "Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım..."
Ayrılık iddiaları gündemi sallamıştı! "Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım..."
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lemina'dan açıklama
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lemina'dan açıklama
Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Sami Yusuf'un İstanbul konser biletleri yok sattı! Ek kontenjan açıldı....
Sami Yusuf'un İstanbul konser biletleri yok sattı! Ek kontenjan açıldı....
Balıkesir Sındırgı yine sallandı AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir Sındırgı yine sallandı AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
İzmir'de yine yangın çıktı! Tarım alanından ormana sıçradı
İzmir'de yine yangın çıktı! Tarım alanından ormana sıçradı
MHP'den Özgür Özel'in "AK toroslar" ve "kumpas" iddiasına yanıt: Oltasına balık gelmez
MHP'den Özgür Özel'in "AK toroslar" ve "kumpas" iddiasına yanıt: Oltasına balık gelmez
Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından 8 ödüle layık görüldü
Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından 8 ödüle layık görüldü