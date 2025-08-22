Kamu işveren tarafı memur zammında hakem heyetine başvurdu

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri, Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı. Hükümetin son teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 olmuştu.

Abone ol

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Memurların zam pazarlığından sonuç çıkmazken, teklifi beğenmeyen sendikalar masadan kalkarken hükümetin memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu.

2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.

KAMU TARAFI HAKEME GİTTİ

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri, Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.

MEMURLAR HAKEM HEYETİNE GÖTÜRME KARARINDAN VAZGEÇTİ

Memur-Sen zam teklifini hakem heyetine götürmeye karar vermişti.

Memur-Sen konuya ilişkin X üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplu Sözleşme Görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı." ifadelerini kullanmıştı. Ancak yeni bir açıklama daha yapan Memur-Sen, hakem heyetine başvurmadıklarını belirtti.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İmzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık." denildi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.