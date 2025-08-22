Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan şoke eden 'İsrail' istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Veldkamp, son haftalarda Gazze’deki sivil kayıplar ve artan insani kriz nedeniyle İsrail’e karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini savunuyordu. Özellikle silah ihracatının kısıtlanması, bazı ekonomik anlaşmaların dondurulması ve diplomatik baskının artırılması gibi öneriler getirmişti. Ancak bu girişimler, hükümetin diğer kanatlarında destek bulmadı.

Koalisyonun merkez sağ ve liberal ortakları, yaptırımların Hollanda’nın uluslararası ticari çıkarlarına zarar vereceğini ve Avrupa Birliği içinde tek taraflı bir tavır oluşturacağını savunarak karşı çıktı. Hükümet içindeki bu anlaşmazlık büyüyünce Veldkamp, “ilkeleriyle ters düşmemek” adına görevini bırakma kararı aldı.