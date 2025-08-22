BIST 11.372
DOLAR 41,00
EURO 48,08
ALTIN 4.442,88
HABER /  DÜNYA

Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan şoke eden 'İsrail' istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan şoke eden 'İsrail' istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine görevinden istifa etti.

Abone ol

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, kendisinin İsrail'e yaptırımları artırmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Veldkamp, son haftalarda Gazze’deki sivil kayıplar ve artan insani kriz nedeniyle İsrail’e karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini savunuyordu. Özellikle silah ihracatının kısıtlanması, bazı ekonomik anlaşmaların dondurulması ve diplomatik baskının artırılması gibi öneriler getirmişti. Ancak bu girişimler, hükümetin diğer kanatlarında destek bulmadı.

Koalisyonun merkez sağ ve liberal ortakları, yaptırımların Hollanda’nın uluslararası ticari çıkarlarına zarar vereceğini ve Avrupa Birliği içinde tek taraflı bir tavır oluşturacağını savunarak karşı çıktı. Hükümet içindeki bu anlaşmazlık büyüyünce Veldkamp, “ilkeleriyle ters düşmemek” adına görevini bırakma kararı aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi
FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi
Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı
Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı
BIST 100 endeksi günü rekorla açtı rekorla kapattı
BIST 100 endeksi günü rekorla açtı rekorla kapattı
Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i kabul etti
Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i kabul etti
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı
Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz
Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz
Kamu işveren tarafı memur zammında hakem heyetine başvurdu
Kamu işveren tarafı memur zammında hakem heyetine başvurdu
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
86,5 milyonluk tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
86,5 milyonluk tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz
Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz